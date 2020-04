Le iene: Michael Madsen ricrea la scena dell'orecchio tagliato per incoraggiare i fan (VIDEO) (Di lunedì 27 aprile 2020) Michael Madsen ricrea la mitica scena dell'orecchio tagliato ne Le iene con l'aiuto dei familiari per incoraggiare i fan costretti a casa. Michael Madsen fa la sua parte per intrattenere i fan costretti, come lui, a casa tanto da ricreare la celebre scena dell'orecchio tagliato de Le iene in un video home made. Nel video, girato nella sua casa, la camera segue i membri della famiglia dell'attore che hanno tutti bende insanguinate su un orecchio, proprio come se questo fosse stato tagliato via. Il video rievoca ciò che Vic Vega, alias Mr. Blonde (Michael Madsen), fa a un poliziotto in una delle scene più celebri de Le iene. Proprio come nel film di Tarantino del 1992, il brano degli Stealers Wheel Stuck ... Leggi su movieplayer Gravi accuse per Lara Rosie Zorzetto - interviene Michael De Giorgio

