In Germania se non porti la mascherina multa da diecimila euro (Di lunedì 27 aprile 2020) Avranno anche meno contagiati e meno morti. E certo sono più rigorosi di noi. Anche nelle multe. Che sono salatissime. Da oggi, infatti, entra in vigore in gran parte della Germania - 15 stati, il 16mo si adeguerà mercoledì - l’obbligo di coprirsi il viso nei negozi, sui mezzi pubblici e a bordo dei Leggi su iltempo Gattinoni : «In Italia troppi scienziati a creare confusione. In Germania la Merkel ha parlato solo tre volte»

Ripresa campionati - le ultime da Spagna e Germania : “Non dobbiamo avere fretta - sarebbe imprudente”

Ripresa Bundesliga - Germania divisa : gli ultras non vogliono giocare (Di lunedì 27 aprile 2020) Avranno anche meno contagiati e meno morti. E certo sono più rigorosi di noi. Anche nelle multe. Che sono salatissime. Da oggi, infatti, entra in vigore in gran parte della- 15 stati, il 16mo si adeguerà mercoledì - l’obbligo di coprirsi il viso nei negozi, sui mezzi pubblici e a bordo dei

matteograndi : A chi osanna Conte perché il Covid non dipende da lui, rispondete che non dipende neanche da Portogallo, Germania o… - FerdiGiugliano : Giuseppe Conte dice di essere riuscito a far convergere tutti sul Recovery Fund (@repubblica) Il Recovery Fund (tu… - DeborahBergamin : Di chi è stata la #manina che ha manipolato il dossier Ue sulle responsabilità cinesi? Di Francia e Germania non cr… - JosSilvio14 : RT @conteDartagnan: ..quindi a Berlino non c’è lo stato di Polizia non ci sono le ronde delle forze dell’ordine a caccia di runner non ci s… - rgmarchetto : RT @MarcoCantamessa: Non siamo immortali, la dignità della vita è importante quanto il sopravvivere, e lo Stato non è un onnipotente pozzo… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania non Finestra sul mondo: Ue, “Faz”, la Germania non può sostenere da sola l'Europa Agenzia Nova Ecco il vero aiuto Ue: 60 milioni

L'Italia è col cappello in mano per chiedere le poche briciole dell'unico fondo che pagherà. Annuncio della commissione che ci sfotte pure: "Siete i primi a chiedere, ma non vale nulla" ...

I dettagli della Fase 2 e i problemi del trasporto aereo

Idee e spunti per sapere quello che succede nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi Il contagio sta affievolendosi in tutto il mondo. Questo è evidentemente il risultato dell'approccio gl ...

L'Italia è col cappello in mano per chiedere le poche briciole dell'unico fondo che pagherà. Annuncio della commissione che ci sfotte pure: "Siete i primi a chiedere, ma non vale nulla" ...Idee e spunti per sapere quello che succede nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi Il contagio sta affievolendosi in tutto il mondo. Questo è evidentemente il risultato dell'approccio gl ...