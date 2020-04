Guida Tv Martedì 28 aprile (Di lunedì 27 aprile 2020) Guida Tv Martedì 28 aprile Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Guida Tv martedì 28 aprile Rai 1ore 20:30 I Soliti Ignoti (replica)ore 21:25 Un nuovo giorno Andrea Bocelli Live un itinerario musicale che unisce grandi capolavori della lirica, tradizione melodica italiana e canzone contemporanea in tre location mozzafiato: il Colosseo, l’Arena di Verona, e il Teatro del Silenzio di Lajatico. Con la presenza di grandi ospiti, italiani e internazionali, ore 00:05 Porta a Porta – Talk Show Info Rai 2ore 21:05 Tg2 Post ore 21:20Finalmente Sposi Il duo comico napoletano degli Arteteca diretti da Lello Arena. Lei è parrucchiera, specializzata in shatush, lui fa il cassiere ed allena una squadretta di calcio. Dopo il matrimonio, perso anche il posto di lavoro, per ripianare i debiti, i due partono per la Germania. ore 23.05 Vieni a ... Leggi su dituttounpop Sport in tv oggi (martedì 21 aprile) : orari e palinsesto completo. La guida su Raisport - Sky - Eurosport e Sportitalia

Guida Tv Martedì 21 aprile

Sport in tv oggi (martedì 14 aprile) : orari e palinsesto completo. La guida su Raisport - Sky - Eurosport e Sportitalia (Di lunedì 27 aprile 2020)Tv Martedì 28Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? LaTv martedì 28Rai 1ore 20:30 I Soliti Ignoti (replica)ore 21:25 Un nuovo giorno Andrea Bocelli Live un itinerario musicale che unisce grandi capolavori della lirica, tradizione melodica italiana e canzone contemporanea in tre location mozzafiato: il Colosseo, l’Arena di Verona, e il Teatro del Silenzio di Lajatico. Con la presenza di grandi ospiti, italiani e internazionali, ore 00:05 Porta a Porta – Talk Show Info Rai 2ore 21:05 Tg2 Post ore 21:20Finalmente Sposi Il duo comico napoletano degli Arteteca diretti da Lello Arena. Lei è parrucchiera, specializzata in shatush, lui fa il cassiere ed allena una squadretta di calcio. Dopo il matrimonio, perso anche il posto di lavoro, per ripianare i debiti, i due partono per la Germania. ore 23.05 Vieni a ...

museiincomune : #SaveTheDate In occasione del #natalediroma2020, per #laculturaincasa da domani martedì #21aprile si potrà visitare… - PunkLullaby : Io convintissima che da domani mandassero il Signore degli Anelli il lunedì e il martedì, versione estesa divisa in… - ellieisboringaf : RT @Piersandropalla: Lunedì e martedì porto mia moglie al lavoro fuori città (non guida). Per strada 1/3 delle persone con mascherina porta… - infoitinterno : Martedì 21 aprile si insedia la task force - La Guida - luigipilota : RT @museiincomune: #SaveTheDate In occasione del #natalediroma2020, per #laculturaincasa da domani martedì #21aprile si potrà visitare virt… -

Ultime Notizie dalla rete : Guida Martedì Coronavirus, bonus autonomi sul conto tra il 15 e il 17 aprile. La mappa degli aiuti per cittadini e imprese Il Sole 24 ORE