Giro di Lombardia 1961: l’assolo di Vito Taccone, il Camoscio d’Abruzzo (Di lunedì 27 aprile 2020) Tra i successi più prestigiosi ottenuti da Vito Taccone rientra sicuramente il Giro di Lombardia 1961, vinto al primo anno da professionista. La carriera del Camoscio d’Abruzzo, come era soprannominato per le sue qualità di scalatore e per il suo temperamento sanguigno, durò soltanto dieci anni, durante i quali si aggiudicò anche il Giro del Piemonte 1962, la Milano-Torino 1965 e complessivamente otto tappe del Giro d’Italia, di cui ben cinque nel 1963. La cinquantacinquesima edizione del Giro di Lombardia venne disputata il 21 ottobre 1961, con partenza da Milano alle 9 del mattino e arrivo a Como nel pomeriggio. Ad avventurarsi nella prima fuga di giornata furono Raymond Impanis, Willy Schroeders e Flavio Vanzella, a cui ben presto si aggiunsero diversi altri ciclisti: il tentativo non andò però a buon fine e a Colico il gruppo si ... Leggi su oasport Vincenzo Nibali - obiettivo Giro d’Italia 2020 : le classiche italiane in preparazione - poi Liegi e Lombardia

Vincenzo Nibali - obiettivo Giro d’Italia 2020 : le classiche italiane in preparazione - poi Liegi e Lombardia

Giro di Lombardia 1952 : l’urlo di Giuseppe Minardi dopo le due Sanremo sfiorate (Di lunedì 27 aprile 2020) Tra i successi più prestigiosi ottenuti darientra sicuramente ildi, vinto al primo anno da professionista. La carriera deld’Abruzzo, come era soprannominato per le sue qualità di scalatore e per il suo temperamento sanguigno, durò soltanto dieci anni, durante i quali si aggiudicò anche ildel Piemonte 1962, la Milano-Torino 1965 e complessivamente otto tappe deld’Italia, di cui ben cinque nel 1963. La cinquantacinquesima edizione deldivenne disputata il 21 ottobre, con partenza da Milano alle 9 del mattino e arrivo a Como nel pomeriggio. Ad avventurarsi nella prima fuga di giornata furono Raymond Impanis, Willy Schroeders e Flavio Vanzella, a cui ben presto si aggiunsero diversi altri ciclisti: il tentativo non andò però a buon fine e a Colico il gruppo si ...

ctunive198 : @TheRub14 1000 casi giornalieri in Lombardia cosa ti aspettavi? Hanno aperto parzialmente e nel giro di un mese con… - gjscco : RT @enniogiannascol: Buongiorno Chi urla perché vuole aprire e andare in giro lo vorrei mandare 2 ore a visitare un reparto Covid in osped… - sophilos5 : RT @sophilos5: Ma qualcuno ha visto questo coglione in giro per la Lombardia? - travagliata : @matteosalvinimi Vai a fare un giro negli ospedali della bella Lombardia guarda quanti ne muoiono ancora dicci se i… - ufogufo : RT @enniogiannascol: Buongiorno Chi urla perché vuole aprire e andare in giro lo vorrei mandare 2 ore a visitare un reparto Covid in osped… -