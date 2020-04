Fase 2, il testo integrale del Dpcm: il Decreto punto per punto (Di lunedì 27 aprile 2020) Fase 2, il testo integrale del Dpcm. Il Decreto punto per punto testo Dpcm (Decreto) Fase 2 – Ieri sera, domenica 26 aprile 2020, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha illustrato agli italiani il nuovo Dpcm che regolamenta la Fase 2 che prenderà il via il 4 maggio. Ma cosa c’è scritto nel Decreto? Vediamolo insieme. Di seguito il testo integrale del Dpcm approvato ieri, 26 aprile 2020, sulla Fase 2: Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti ... Leggi su tpi DPCM 26 aprile - il testo completo : al via la Fase 2 - documento di 70 pagine

