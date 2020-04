Farmacie | intesa col Governo | a Napoli da oggi in vendita le mascherine a 50 centesimi

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 27 aprile 2020) Riprende aladellechirurgiche in farmacia, sospesa questa mattina su indicazione del presidente di Federfarma della città partenopea, Michele Di Iorio. Una scelta di autotutela dei farmacisti in ragione delle indicazioni, ritenute poco chiare, sul prezzo. “Prendo atto con soddisfazione che sia stato raggiunto, sebbene in modo tardivo da parte del, un accordo con le rappresentanze dei farmacisti”, spiega Di Iorio, riferendosi all’siglatatra il commissario Domenico Arcuri, l’Ordine dei farmacisti, Federfarma e Assofarm. “Un impegno scritto – prosegue Di Iorio – che prevede un ristoro, tutto da dettagliare, per il maggior costo sostenuto dallerispetto al prezzo diimposto dal commissario Arcuri. Pertanto a partire dapomeriggio, nelledie provincia le ...