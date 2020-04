De Magistris contro De Luca: "È un manicomio, non sa nemmeno come lievita la pizza" (Di lunedì 27 aprile 2020) A Napoli hanno riaperto le pizzerie, anche se soltanto per le consegne a domicilio. Il sindaco Luigi De Magistris ha detto che le mangerà anche lui, anche perché "non si può stare senza", ma, parlando a Mattino 5, ha anche precisato che "ci vorrà del tempo per rodare le pizze. Nella nostra città nemmeno ai tempi di guerra per due mesi erano stati chiusi i forni".De Magistris ha anche criticato le ordinanze del Presidente della Regione Vincenzo De Luca:"Poi ci stanno le ordinanze di De Luca che non sa nemmeno come si fa il lievito perché dice che le pizzerie devono stare aperte solo poche ore e non sa nemmeno che per fare la pizza c'È un tempo di lievitazione necessaria"E ha chiosato:"È un manicomio"De Magistris contro De Luca: "È un manicomio, non sa nemmeno come lievita la pizza" é stato ... Leggi su blogo VIDEO - De Magistris contro Feltri : "Basta - è insopportabile e di questi tempi ancora di più!"

