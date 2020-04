Cristiano Ronaldo torna in Italia | il portoghese atteso domani a Torino

(Di lunedì 27 aprile 2020)in. L’asso della Juventus, che si trova da quasi due mesi nel suo Portogallo, a Madeira,dovrebbe essere a. Isolamento nella sua terra concluso, dunque, ma CR7 dovrà rispettare i 14 giorni di quarantena imposti a chi rientra da un altro paese. L’operazione è volta chiaramente ad un ritorno graduale alle attività per il 18 maggio, quando gli sport di gruppo potranno ricominciare ad allenarsi. L’annuncio è stato dato dal quotidianoRecord e riportato da Sport Mediaset. La Fifa approva: “Sì alle 5 sostituzioni se riprendono i campionati” L’Arsenalad allenarsi: le procedure seguite dal club inglese Coronavirus, la decisione del difensore: “non gioco più, la salute è importante” Lazio, Tare chiede spiegazioni: ...

WinamaxSport : Personne : Cristiano Ronaldo : - SkySport : Cristiano Ronaldo sulla cyclette: 'Le ruote sono in fiamme' - Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: #CristianoRonaldo ha annunciato che farà ritorno a #Torino il #28aprile - pius_meek : Is Cristiano Ronaldo a trickster? - claubgarcia : Record corregge la notizia insomma: -

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Ronaldo

Nella giornata di martedì 28 aprile, l'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo prenderà un volo da Madeira per fare ritorno a Torino ...Il fuoriclasse della Juve potrebbe rientrare nelle prossime ore come ha rivelato il quotidiano portoghese: dalla società non ci sono ancora conferme ...