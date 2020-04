Covid-19: zero casi di tamponi positivi ieri nel salernitano (Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Nessun caso di contagio da Covid-19 ieri nel salernitano. E’ quanto emerso dall’analisi dei tamponi effettuati sul territorio provinciale. In particolare, nella giornata di ieri 26 aprile, sono stati effettuati ed esaminati presso i laboratori gli ospedali “San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona” di Salerno e “Maria Santissima Addolorata” di Eboli, ben 381 tamponi per la ricerca del Covid-19 e di questi, nessuno è risultato positivo. Una notizia che fa ben sperare in vista dell’imminente “fase 2”. L'articolo Covid-19: zero casi di tamponi positivi ieri nel salernitano proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Covid-19 - in Irpinia contagio zero su 100 tamponi analizzati al “Moscati”

Santa Maria a Vico - Covid-19 : confermata quota zero contagi

Il caso in controtendenza. Zero casi di Covid-19 alla RSA Santa Marinella : 'Così abbiamo evitato ogni possibile contagio'

