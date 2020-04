Covid-19, tornano a crescere i numeri del contagio: tre casi ad Ariano Irpino (Di martedì 28 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – L’ASL di Avellino comunica che, su 194 tamponi analizzati dall’AORN “Moscati” di Avellino, dall’Istituto di Ricerche Genetiche Biogem di Ariano Irpino e dal San Pio di Benevento, sono risultati positivi 11 tamponi, di cui: – 7 residenti nel comune di Cervinara, – 3 residenti nel comune di Ariano Irpino (di cui n. 2 già ospedalizzati), – 1 residente nel comune di Villanova del Battista. Si precisa che n. 4 persone positive ed asintomatiche residenti nel comune di Cervinara appartengono ad un unico gruppo familiare (già “contatto stretto” di un caso positivo) suddiviso in più unità abitative tra loro vicine e confinanti, ove, ... Leggi su anteprima24 Covid-19 Italia bollettino : malati tornano a salire ma calano i decessi (260 nelle ultime 24 ore). Altri 1.808 guariti

I boss mafiosi tornano a casa - il Covid-19 fa tremare il 41bis

