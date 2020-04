Così "inganneremo" l'ora di punta. Le regole Inail-Iss per i mezzi pubblici (Di lunedì 27 aprile 2020) Dimenticate, almeno per un po’, almeno fino a quando non arriverà il vaccino, le scene tipiche da ora di punta. Dal 4 maggio vagoni affollati, bus stipati, gente accalcata sulle banchine delle stazioni ad aspettare i treni non dovranno più esserci. Anche l’ora di punta dovrà scomparire: non possiamo permettercela, causa coronavirus. Dovremo ingannarla, imparare a vivere diversamente anche il tempo del ritorno al lavoro, costruire una normalità nuova. O almeno questo è l’obiettivo per nulla scontato a cui il Governo ambisce.Gli assembramenti - ancor di più se in luoghi chiusi come sui mezzi di trasporto - moltiplicano le possibilità di contagio e questo è un rischio che il Paese, con il Covid-19 ancora in circolazione, non può correre. In vista della riapertura e del progressivo allentamento delle ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 aprile 2020) Dimenticate, almeno per un po’, almeno fino a quando non arriverà il vaccino, le scene tipiche da ora di. Dal 4 maggio vagoni affollati, bus stipati, gente accalcata sulle banchine delle stazioni ad aspettare i treni non dovranno più esserci. Anche l’ora didovrà scomparire: non possiamo permettercela, causa coronavirus. Dovremo ingannarla, imparare a vivere diversamente anche il tempo del ritorno al lavoro, costruire una normalità nuova. O almeno questo è l’obiettivo per nulla scontato a cui il Governo ambisce.Gli assembramenti - ancor di più se in luoghi chiusi come suidi trasporto - moltiplicano le possibilità di contagio e questo è un rischio che il Paese, con il Covid-19 ancora in circolazione, non può correre. In vista della riapertura e del progressivo allentamento delle ...

