Coronavirus | tutte le tappe della Fase 2 | quando riapriranno cantieri | ristoranti e parchi

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus tutte Coronavirus, tutte le nuove misure della Fase 2: dagli spostamenti consentiti alle aperture delle attività TGCOM Coronavirus - I comuni per la ripartenza: semplificare e sburocratizzare

Come? Basterebbe sospendere il Codice appalti. Non ne deriverebbe un vuoto normativo, perché entrerebbero in funzione le direttive europee, scritte in un linguaggio comprensibile a tutti e basate ...

Firenze - Richieste su carta ma uffici chiusi

Impossibile da fare al tempo del Covid-19 al Comune di Firenze ... una lettera all’Anci Toscana (come rappresentante di tutti i Comuni), alla Regione e alle quattro Soprintendenze Archeologiche ...

