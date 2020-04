Coronavirus | la decisione del difensore | “non gioco più | la salute è importante”

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 27 aprile 2020) “Se decidiamo di giocare siamo pazzi, perché possiamo esporci a molti rischi. Non mi allenerò, né giocherò di nuovo, anche se il rischio è minimo. Se sarò costretto a lasciare il calcio, lo faccio”. E’ ladello spagnolo Rafael Giménez Jarque, meglio conosciuto come Fali,del Cadice ai microfoni di Cadena COPE. “Ho preso la mia– spiega –. I campionati spagnoli possono fermarsi per 3-4 mesi, ma la vita di una persona non ce la restituisce nessuno. Il calcio non è essenziale e non siamo qui per divertirci. Lanon è un. Non vogliamo protocolli, ma garanzie di sicurezza e, in questo momento, io non mi sento sicuro al 100%. Il mio obiettivo è di giocare nella Liga ma, se non otterremo il vaccino contro il Covid 19, sono disposto a ...