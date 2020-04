Coronavirus in Italia, Conte annuncia la fase 2, polemiche con la Cei sulle messe. Arcuri: “Mascherine a 50 centesimi” (Di lunedì 27 aprile 2020) Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale Coronavirus Italia ULTIME NOTIZIE – Continua l’emergenza Coronavirus in Italia anche se i numeri ora dopo ora migliorano sensibilmente. Secondo l’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile allo stato attuale sono 106.103 le persone positive al Covid-19, 26.644 le vittime e 64.928 i guariti per un totale di 197.675 casi. Con una nuova conferenza stampa, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato le nuove misure contro il Coronavirus previste nel nuovo Dpcm per l’inizio della cosiddetta fase 2. L’Italia, almeno gradualmente, riparte dopo due mesi di lockdown. Una ripresa graduale, per permettere di riaccendere i motori dell’attività produttiva ed economica del Paese sempre nel rispetto delle misure di sicurezza. Ma cosa prevede il nuovo Dpcm del 26 aprile ... Leggi su tpi Coronavirus in Italia : curva dell'epidemia in discesa : in Lombardia 56 decessi - a Roma nessuno in 48 ore

Coronavirus in Italia e nel mondo - le ultime notizie in diretta

Coronavirus - ultime notizie – Conte : «Il 4 maggio inizia la Fase 2 : possibile un aumento dei contagi». In Italia oltre 26mila vittime dall’inizio della pandemia - in Lombardia +920 positivi nelle ultime 24 ore (Di lunedì 27 aprile 2020)in: le ultime notizie di oggi in tempo realeULTIME NOTIZIE – Continua l’emergenzainanche se i numeri ora dopo ora migliorano sensibilmente. Secondo l’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile allo stato attuale sono 106.103 le persone positive al Covid-19, 26.644 le vittime e 64.928 i guariti per un totale di 197.675 casi. Con una nuova conferenza stampa, il presidente del Consiglio Giuseppehato le nuove misure contro ilpreviste nel nuovo Dpcm per l’inizio della cosiddetta2. L’, almeno gradualmente, riparte dopo due mesi di lockdown. Una ripresa graduale, per permettere di riaccendere i motori dell’attività produttiva ed economica del Paese sempre nel rispetto delle misure di sicurezza. Ma cosa prevede il nuovo Dpcm del 26 aprile ...

JanezLenarcic : Dopo solo un mese, la scorta europea #rescEU di materiale sanitario e’ una realtà. Oggi una consegna di mascherine… - Linkiesta : Matteo #Salvini ha avuto decine di opportunità, tra cui la #pandemia, per dimostrarsi un vero statista. Invece le h… - petergomezblog : #coronavirusitalIa , Conte: “Se ami l’Italia mantieni le distanze, la curva del contagio può risalire” - _twinstephy : RT @fabiopi1000: L'Italia dei menefreghisti chiamata a raccolta dai soliti, facile visto che sono il loro elettorato di merde ignoranti...'… - boni_emiliano : RT @la_kuzzo: Con le regioni chiuse e in condizioni così diverse, aperture uguali e così lontane nel tempo in tutt’Italia secondo me non ha… -