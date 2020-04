Coronavirus e luoghi pubblici | perché dovremo fare attenzione all' aria condizionata

Adnkronos : #Fase2, obbligo mascherine in luoghi pubblici al chiuso - #coronavirus - CatalfoNunzia : Terminato da poco il tavolo con le parti sociali per aggiornare il protocollo per il contrasto della diffusione del… - inail_gov : Online il documento tecnico #Inail con le misure di contenimento e #prevenzione nei luoghi di #lavoro per la #Fase2… - dreamyfollower : Viaggi, vacanze e turismo dopo il coronavirus: 6 parole chiave per ripartire - Trentin0 : Coronavirus, in Trentino da oggi il via alle passeggiate genitori-figli. Ma vicino a casa. Mascherina obbligatoria… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus luoghi Coronavirus, svelati i luoghi più a rischio contagio Money.it Coronavirus, il nuovo decreto del 26 aprile: ecco il calendario di quello che si potrà fare nella “fase 2”

Il calendario illustrato dal presidente del Consiglio dopo le ultime, frenetiche riunioni con la cabina di regia e i capi delegazione, prevede che già da questa settimana ripartano le aziende strategi ...

Fase 2 coronavirus: mascherine obbligatorie, ma non per i bambini

Mascherine obbligatorie in tutti i luoghi chiusi aperti al pubblico e anche su autobus, metropolitane, treni e tutto il trasporto pubblico. Sono però esclusi dall'obbligo di mascherine i bimbi fino ai ...

