Corea del Nord, Kim Jong-un morto: gli indizi rivelatori, cosa non torna sull'impennata di importazioni (Di lunedì 27 aprile 2020) Il segnale che le recenti voci sulla morte di Kim Jong-un sarebbero più che fondate arriva dall'impennata di acquisti di importazione a Pyongyang: dai detergenti all'elettronica e ai liquori, dal pesce in scatola alle sigarette. Lo scrive Il Giornale, secondo cui la Corea del Nord sta costruendo una realtà distorta da offrire in pasto ai sudditi, prima ancora che all'Occidente, in attesa di superare il momento di debolezza scaturito dalla morte di Kim. Per superarlo occorre ovviamente trovare un successore, intanto di certo c'è che da venerdì scorso numerosi elicotteri hanno sorvolato la capitale e sono stati registrati diversi stop ai collegamenti ferroviari interni e a quelli transfrontalieri con la Cina. Inoltre il 25 aprile è accaduto un altro episodio che alimenta la teoria della morte di dittatore: non è apparso e non è stato ... Leggi su liberoquotidiano «Kim Jong Un è vivo e sta bene» - Seul frena le voci sulla morte del leader nordcoreano : nessun movimento sospetto dal Nord

