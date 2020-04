Cannavaro | «Calciopoli? Non posso godermi Scudetti sudati sul campo»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 27 aprile 2020) Le dichiarazioni di Fabio, ex difensore della Juventus, riguardo aglirevocati ai bianconeri Ospite della diretta Instagram di Damiano “Er Faina”, Fabioè tornato a parlare dei duerevocati alla Juventus a seguito dello scandalo. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI DIIN DIRETTA INSTAGRAM «Il rammarico è che è successo tutto quel casino dopo due anni in cui ho fatto delle prestazioni paurose. Nondueche ci siamosul. Era una squadra talmente forte che nessuno poteva credere a quel casino quando uscì». Leggi su Calcionews24.com