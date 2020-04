Al Governo è mancato il coraggio di dire che la Lombardia deve riaprire per ultima (Di lunedì 27 aprile 2020) Fase 2, la Lombardia doveva riaprire per ultima: al Governo è mancato il coraggio Senza dover scomodare Molise e Basilicata, è ormai evidente come il Coronavirus sia ancora molto pericoloso in alcune zone del nostro Paese e molto meno in altre. Se facciamo infatti riferimento al bollettino fornito dalla Protezione Civile – certo non esatto, ma indicativo della diffusione del virus – notiamo che in alcune regioni l’aumento del numero dei contagiati è prossimo allo zero. Parliamo in particolare di Valle D’Aosta, Umbria, Calabria, Sardegna, Molise, Basilicata, e Friuli Venezia Giulia. Nel Lazio e in Campania, dove la densità di popolazione è più alta soprattutto nelle grandi città, il numero di casi registrati è relativamente basso. Va da sé che mettere sullo stesso piano la Lombardia (72.889 casi totali ... Leggi su tpi (Di lunedì 27 aprile 2020) Fase 2, ladovevaper: alilSenza dover scomodare Molise e Basilicata, è ormai evidente come il Coronavirus sia ancora molto pericoloso in alcune zone del nostro Paese e molto meno in altre. Se facciamo infatti riferimento al bollettino fornito dalla Protezione Civile – certo non esatto, ma indicativo della diffusione del virus – notiamo che in alcune regioni l’aumento del numero dei contagiati è prossimo allo zero. Parliamo in particolare di Valle D’Aosta, Umbria, Calabria, Sardegna, Molise, Basilicata, e Friuli Venezia Giulia. Nel Lazio e in Campania, dove la densità di popolazione è più alta soprattutto nelle grandi città, il numero di casi registrati è relativamente basso. Va da sé che mettere sullo stesso piano la(72.889 casi totali ...

Tino44588447 : RT @FlavioTosiTW: È mancato il coraggio. #Conte ha deciso di non decidere. Il Governo naviga a vista, in attesa che passi la nottata. Il Pr… - Shlomo_75 : RT @ciairo: @trinity_mio Pensa a cosa sarebbe successo se la situazione era l'inversa, con le Regioni del sud con più contagi, avrebbero er… - MartinoPigato89 : RT @FlavioTosiTW: È mancato il coraggio. #Conte ha deciso di non decidere. Il Governo naviga a vista, in attesa che passi la nottata. Il Pr… - nontivoglio : RT @FlavioTosiTW: È mancato il coraggio. #Conte ha deciso di non decidere. Il Governo naviga a vista, in attesa che passi la nottata. Il Pr… - ciairo : @trinity_mio Pensa a cosa sarebbe successo se la situazione era l'inversa, con le Regioni del sud con più contagi,… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo mancato Fontana: contesto mancata chiarezza Governo su figli e mascherine askanews Al Governo è mancato il coraggio di dire che la Lombardia deve riaprire per ultima

Il governo dovrebbe avere il coraggio di dire con forza che la Lombardia dovrà essere l’ultima regione ad aprire, allentando o eliminando del tutto il lockdown nel resto del Paese, ovviamente con i ...

Perché l’Italia che produce non riesce a farsi valere in questa emergenza Coronavirus

La crisi sanitaria in Italia ha scoperto il nervo di un'economia assistita e di un ceto produttivo sempre meno capace di fare sentire la sua voce.

Il governo dovrebbe avere il coraggio di dire con forza che la Lombardia dovrà essere l’ultima regione ad aprire, allentando o eliminando del tutto il lockdown nel resto del Paese, ovviamente con i ...La crisi sanitaria in Italia ha scoperto il nervo di un'economia assistita e di un ceto produttivo sempre meno capace di fare sentire la sua voce.