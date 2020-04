“Una dea” Cecilia Rodriguez oscura Belen | lo scatto in acqua è da infarto

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 26 aprile 2020) La sorella minore delle due splendide argentine torna tra le pagine della cronaca rosa. Infattiè riuscita a raccogliere i frutti migliori, soprattutto durante questo periodo di isolamento. Abbiamo avuto modo di scoprire il ‘pollice verde’ della bellissima showgirl, che ha saputo intrattenere e deliziare i suoi fan mostrando concretamente il risultato di un buon raccolto. La “contadinella più bella”, come ha detto il suo innamoratissimo Moser. Un amore nutrito di un raccolto semplice, proprio come insegna la Natura.ha saputo usare per bene i ‘segreti del mestiere’ e per fare crescere un buon raccolto ha rivelato quanta cura, attenzione e dedizione vadano messe in campo, unitamente alla buona volontà e un sano ‘saperci fare’. Vale per il proprio orto e vale anche nella vita di coppia. Lo ha ...