The Mandalorian Sam Witwer è quasi entrato a far parte del cast della serie (Di domenica 26 aprile 2020) The Mandalorian: quando Sam Witwer, voce di Darth Maul nella serie animata Star Wars: The Clone Wars era in lizza per un ruolo nella serie di Star Wars targata Disney+. La prima stagione di The Mandalorian si è già conclusa, ma forse non tutti sanno che anche Sam Witwer a.k.a. la voce di Darth Maul nella serie animata di Star Wars: The Clone Wars, avrebbe potuto far parte dello show di Disney+. L'attore ha parlato del suo "quasi casting" in un'intervista con Star Wars Holocron, spiegando come è andata. "Ero stato inserito in una shortlist per un ruolo in The Mandalorian" esordisce Witwer "Credevo fosse stato Dave Filoni a fare il mio nome, ma poi ho scoperto che era stato il reparto casting ad avere avuto l'idea. Credo che il ... Leggi su movieplayer The Mandalorian 1x07 - la recensione : la Forza parlato ha

C’è il trailer della docuserie Disney Gallery - dedicata a The Mandalorian

