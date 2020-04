Primissimo piano sugli slip | gioco malizioso con le mani | Belen | un video da restarci

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 26 aprile 2020) Una quarantena sempre più incendiaria, quella diRodriguez, la quale delizia gli italiani (e non solo) tappati in casa per il coronavirus. Sarà che il lockdown sta per finire, per certo c'è che l'escalation di foto eproposti dalla meravigliosa showgirl argentina si fa sempre più piccante. Le ultime delizie le ha regalate mostrandosi con un bikini rosa. In primis con un, che potete vedere qui sotto, nel quale gioca proprio con le mutandine del costume, inquadrate in: con lele scosta, dunque le rimette al proprio posto. Provocazione pura. Dunque lo scatto in cui si mostra, con lo stesso costume, sdraiata al sole su un divanetto sul terrazzo della sua casa. Immagini davvero bollenti.