Paolo Pulici | il provino con l’Inter e le sigarette Dalle canzoni fino a quella profezia

(Di lunedì 27 aprile 2020)è nato a Roncello, in provincia di Milano, il 27 Aprile 1950. Compie oggi 70 anni. Il Torino lo prelevò dal Legnano nell’estate del ’67, per 30 milioni di lire, ma Edmondo Fabbri, allora allenatore, dichiarò:“Sono soldi in banca, vedrete quanti ne potremo portare a casa quando sarà cresciuto!”. Venne lanciato nell’undici titolare dallo stesso Fabbri ed in granata, in quattordici stagioni d’attività giocò 433 partite realizzando la bellezza di 171 gol che ne fanno il bomber più prolifico dell’intera storia granata. Vinse per ben tre volte la classifica dei capocannonieri: nel 1973 alla pari con Savoldi e Rivera, nel 1975 e 1976. Con il Toro si aggiudicò anche la Coppa Italia del ’71 e il campionato del 1975-‘76. Uomo dei gol impossibili, diventò ...