"Non è scontato che il campionato riprenda", dice Spadafora (Di domenica 26 aprile 2020) Non è scontato che il campionato possa riprendere. Lo ha detto il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, intervenendo a 'Che tempo che fa' su Rai 2. "Vedremo se il 18 maggio potranno tornare ad allenarsi gli atleti di sport di squadra - ha detto ancora il ministro - perche' dovremo arrivare con tutte le condizioni e quei protocolli di sicurezza". "Su questo 'vedremo' - ha poi detto Spadafora - in questi giorni c'e' un tentativo maldestro da parte di vari presidenti di varie società di serie A di calcio e di alcuni commentatori sportivi di trasformarlo in una incapacità del Governo di decidere o in un voler 'non decidere' o, addirittura, in una volontà di penalizzare il calcio. Non e' cosi' - ha detto il ministro - il problema e' che questa dev'essere una ripresa graduale, altrimenti vanificano i sacrifici che abbiamo fatto. Per questa ripresa ... Leggi su agi Feltri : "Strutture mediche del Sud inferiori! Io che ci vado a fare a Napoli - perchè non ci sono i parcheggiatori abusivi?"

"Per lui la Fase 2 è come la 1 - stesse ricette". La Chirico azzera Conte : a Non è l'Arena l'esecuzione pubblica del premier

Barbara D'Urso stasera su Canale 5 con la nuova puntata di Live - Non è la D'Urso : ospiti e anticipazioni (Di domenica 26 aprile 2020) Nonche ilpossa riprendere. Lo ha detto il ministro dello Sport, Vincenzo, intervenendo a 'Che tempo che fa' su Rai 2. "Vedremo se il 18 maggio potranno tornare ad allenarsi gli atleti di sport di squadra - ha detto ancora il ministro - perche' dovremo arrivare con tutte le condizioni e quei protocolli di sicurezza". "Su questo 'vedremo' - ha poi detto- in questi giorni c'e' un tentativo maldestro da parte di vari presidenti di varie società di serie A di calcio e di alcuni commentatori sportivi di trasformarlo in una incapacità del Governo di decidere o in un voler 'non decidere' o, addirittura, in una volontà di penalizzare il calcio. Non e' cosi' - ha detto il ministro - il problema e' che questa dev'essere una ripresa graduale, altrimenti vanificano i sacrifici che abbiamo fatto. Per questa ripresa ...

GiuseppeConteIT : “Viva l'Italia L'Italia liberata L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura Viva l'Italia, l'Italia che non… - EP_President : Mai come in questo momento dobbiamo riaffermare i valori dell'antifascismo. È in quei valori che c'è il seme della… - matteosalvinimi : Sempre a Roma, tutti a spasso. Ma questi non li controlla nessuno??? #25aprile - fearvlesslou : @coexistouis Lo sa tutto Twitter che ti amo sei l'unica che non lo sa - SunflowerLou28 : RT @_taysvoice: Il non parlare dell'università per far finta che non esista è una mia tattica non accetto che venga copiata dal governo -