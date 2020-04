Milan, Pioli spiega: «Ibrahimovic con me deve essere aggressivo e profondo» (Di domenica 26 aprile 2020) Stefano Pioli ha parlato in una video-lezione, in collegamento da casa, sul sito MyAiac: queste le considerazioni del tecnico del Milan La Gazzetta dello Sport svela alcune considerazioni tattiche che Stefano Pioli avrebbe dato durante una video-lezione sul sito MyAiac. In questa piattaforma, il mister rossonero ha illustrato il suo metodo di lavoro ai tanti tecnici dilettanti collegati. Milan – «La mia squadra deve giocare un calcio che condizioni e che non si faccia condizionare. MODULO – «Con il 4-3-3 abbiamo giocato ottime partite, comandando il gioco come vogliamo fare. Ma un certo punto è mancata qualità nei giocatori esterni, non avevamo la possibilità di avere uno contro uno positivi. E poi l’arrivo di un giocatore di peso offensivo come Ibrahimovic mi ha portato a cambiare situazione e passare al 4-2- 3-1. Nessun sistema ... Leggi su calcionews24 Gilardino : "Milan - Pioli e Ibra devono restare. Mercato? Vi dico che attaccante prenderei"

Gilardino sul Milan : «Ibra straordinario - Pioli ha dato equilibrio»

