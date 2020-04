Juve, le confessioni di Higuain: "Preso a calci, mi hanno cacciato. Ho pensato al ritiro" (Di domenica 26 aprile 2020) ​Le confessioni di ​Gonzalo Higuain. Marca ha riportato delle dichiarazioni dell'attaccante della ​Juventus, attualmente in Argentina. Il Pipita sempre al centro delle polemiche nonostante i tanti gol nei grandi club e con l'Argentina. Ecco le sue confessioni tradotte dai colleghi di Juventusnews24.com. Gli inizi? "Una cosa di cui mi pento è quella di essermi chiuso in me stesso agli inizi della mia carriera, preferendo rimanere a casa piuttosto che uscire per strada a testa alta. Avevo paura... Leggi su 90min (Di domenica 26 aprile 2020) ​Ledi ​Gonzalo. Marca ha riportato delle dichiarazioni dell'attaccante della ​ntus, attualmente in Argentina. Il Pipita sempre al centro delle polemiche nonostante i tanti gol nei grandi club e con l'Argentina. Ecco le suetradotte dai colleghi dintusnews24.com. Gli inizi? "Una cosa di cui mi pento è quella di essermi chiuso in me stesso agli inizi della mia carriera, preferendo rimanere a casa piuttosto che uscire per strada a testa alta. Avevo paura...

zazoomblog : Juve le confessioni di Higuain: Preso a calci mi hanno cacciato. Ho pensato al ritiro - #confessioni #Higuain:… - 23_piaui : @_L_Indio @Marcellari77 @brichiel @pisto_gol @davideGagliozzi Se dovessimo guardade tutto allora cosa diremmo delle… - Flori_Igarza : RT @Gazzetta_it: Le confessioni di #Higuain: 'Dopo il #Mondiale 2014 volevo smettere. Via dal #Napoli per #DeLaurentiis' - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Le confessioni di #Higuain: 'Dopo il #Mondiale 2014 volevo smettere. Via dal #Napoli per #DeLaurentiis' - Gazzetta_it : Le confessioni di #Higuain: 'Dopo il #Mondiale 2014 volevo smettere. Via dal #Napoli per #DeLaurentiis' -