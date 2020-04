Il paradiso delle signore | Vanessa Gravina su Adelaide | “Non è facile…”

Leggi su lanostratv

(Di domenica 26 aprile 2020) Anticipazioni Il: “Non è semplice recitare con i vestiti della contessa”da due stagioni impersona la contessadi Sant’Erasmo. Uno dei personaggio più amati della popolare soap di Rai 1 Il. Snob ma non antipatica con un carattere molto rigido. L’attrice a TvMia ha rivelato che la difficoltà maggiore sul set sono le due ore impiegate tra il trucco e la parrucchiera affermando: “A me piace, anche se non è semplice indossare e recitare con i vestiti della contessa, bellissimi ma scomodi”.ha anche aggiunto: “Mentre mi preparano mi rilasso, mi concentro e ripasso le oltre 40 pagine che, ogni giorno, noi attori dobbiamo imparare a memoria per interpretare i nostri personaggi” Il...