Feltri insulti ai meridionali: sanzioni pesanti per "Fuori dal Coro" (Di domenica 26 aprile 2020) L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia un procedimento sanzionatorio con l'accusa di hatespeech nei confronti della trasmissione di Mario Giordano, in merito all'intervista a Vittorio Feltri Al centro della violazione il contestatissimo intervento fatto durante la trasmissione "Fuori dal Coro" dal giornalista Vittorio Feltri che ha parlato di "meridionali inferiori": "Sono stati espressi giudizi sommari e ingiustificati volti a riproporre stereotipi". Sanzione a Rti per hate speech Articolo completo: Feltri insulti ai meridionali: sanzioni pesanti per "Fuori dal Coro" dal blog SoloDonna

