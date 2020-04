DL Liquidità disatteso | perché le imprese non hanno ancora i soldi

Leggi su quifinanza

(Di domenica 26 aprile 2020) Lo scorso 6 aprile, nel corso di una comunicazione in streaming sul proprio profilo Facebook, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte preannunciava una serie di misure e iniziative a favore delleche avrebbero garantito una “potenza di fuoco da 400 miliardi di euro”. Grazie a forme di garanzia dello Stato, le attività produttive avrebbero potuto accedere a prestiti agevolati, favorendo così la ripresa economica post-pandemia. Una potenza di fuoco, però, apparentemente innacquata. Stando ai primi report in arrivo da rappresentanti di categorie produttive e dagli istituti di credito, infatti, si registrano non poche difficoltà nell’erogazione dei prestiti. Le aziende, così, non riescono a ottenere velocemente il denaro di cui avrebbero bisogno e la ripartenza, quando verrà finalmente annunciato il piano per la Fase 2, ...