Diamanti | «L’unico imprevedibile in Serie A è Dybala»

Il centrocampista del Western United Alessandro Diamanti ha parlato del calcio italiano durante una diretta Instagram: «Io ho fatto molto meno di quello che potevo fare per il talento che ho avuto. Se devo indicare un giocatore che fa una cosa che non ti aspetti è Dybala, gli altri sono tutti prevedibili». «È l'unico che allo stadio può sorprenderti. Gli altri invece fanno tutte cose già viste. A 37 anni l'unica cosa che penso è di essermi goduto poco quanto accaduto perché è tutto frenetico. Dopo l'annata a Livorno potevo tornare in Serie A, poi è arrivata questa offerta dall'Australia che mi ha conquistato mettendomi al centro del progetto e ho accettato».

