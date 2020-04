Coronavirus, Kean viola la quarantena. Everton ‘furioso’ e giocatore multato (Di domenica 26 aprile 2020) Moise Kean viola la quarantena. L’Everon lo sanziona con una muta da 160mila euro. LIVERPOOL (INGHILTERRA) – Moise Kean viola la quarantena in Inghilterra. Come riportato dai media locali, l’ex Juventus ha organizzato una festa con diversi ospiti e lap dance. Non rispettate, quindi, le misure del distanziamento sociale valide in questo periodo con l’Everton che non ha gradito questo episodio. La serata è venuta alla luce dopo che l’attaccante ha inviato i video ad un gruppo Snapchat con il titolo quarantena pulita. Dura la reazione dell’Everton La notizia dei festeggiamenti non è stata presa nel migliore dei modi dall’Everton che con un comunicato ha preso le distanze: “Siamo sgomenti – si legge nella nota – nell’apprendere che uno dei nostri giocatori sia coinvolto in un tale incidente e ha ... Leggi su newsmondo Coronavirus - Kean fa festa - Everton sgomento “Inaccettabile”

