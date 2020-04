Coronavirus | il Tar Lombardia si pronuncia sulle consegne a domicilio ma non

Leggi su open.online

(Di domenica 26 aprile 2020)in Italia: ultime notizie in direttaIl 23 aprile scorso il TAR dellaha emesso un decreto urgente che sta facendo discutere ed è stato interpretato da una parte della stampa e della politica come una “bocciatura” dell’operato della Giunta guidata da Attilio Fontana, rea di aver esteso tramite ordinanza regionale la possibilità di vendere tramite e-commerce anche i beni non essenziali o strategici, in contrasto con i decreti del Governo. A proporre il ricorso le principali organizzazioni sindacali, per la tutela delle condizioni dei lavoratori del settore dei trasporti. Nello specifico, il Tar ha sospeso provvisoriamente l’ordinanza della Regionen. 528 dell’11 aprile 2020, nella parte in cui «consente la consegna ada parte degli operatori commerciali al dettaglio per tutte le categorie ...