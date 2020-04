Coronavirus, i parenti la credono morta ma è viva e si sveglia dopo un mese: scambio di persona in Ecuador. “Abbiamo le ceneri di uno sconosciuto” (Di domenica 26 aprile 2020) Per un mese, la famiglia di Alba Maruri l’ha creduta morta. A 74 anni, si è ammalata di Coronavirus ed era stata ricoverata nell’ospedale di Guayaquil, in Ecuador, dove è stata dichiarata morta il 27 marzo. Hanno cremato le ceneri pianto il lutto. Poi, il 23 aprile, nello stesso ospedale una donna si è svegliata dal coma e ha chiesto di contattare la famiglia. Quando gli infermieri hanno sentito il suo nome non volevano crederci: Alba Maruri.”È un miracolo – ha raccontato la sorella – Per quasi un mese abbiamo pensato che fosse morta”. L’incredibile storia dello scambio di persona è stata raccontata da un quotidiano locale, El Comercio. L’ospedale si è scusato che all’epoca la confusione per l’emergenza era troppa e quindi è stato fatto un errore. In realtà era stato ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus fase 2 - si allentano le restrizioni personali : sì a visite a parenti e amici

Coronavirus - fase 2 : possibile incontrare parenti e amici o uscire dal comune. Le novità allo studio

Coronavirus - dal 4 maggio possibile vedere amici e parenti. Mascherine solo nei locali (Di domenica 26 aprile 2020) Per un, la famiglia di Alba Maruri l’ha creduta. A 74 anni, si è ammalata died era stata ricoverata nell’ospedale di Guayaquil, in Ecuador, dove è stata dichiaratail 27 marzo. Hanno cremato le ceneri pianto il lutto. Poi, il 23 aprile, nello stesso ospedale una donna si èta dal coma e ha chiesto di contattare la famiglia. Quando gli infermieri hanno sentito il suo nome non volevano crederci: Alba Maruri.”È un miracolo – ha raccontato la sorella – Per quasi unabbiamo pensato che fosse”. L’incredibile storia dellodi persona è stata raccontata da un quotidiano locale, El Comercio. L’ospedale si è scusato che all’epoca la confusione per l’emergenza era troppa e quindi è stato fatto un errore. In realtà era stato ...

repubblica : Coronavirus, la sindaca di Lodi fa festa in ufficio con amici e parenti, nonostante i divieti - Rinaldi_euro : Virus, la fattura per la cremazione. 'È un'altra vergogna di Stato' - - SkyTG24 : Coronavirus #Milano, Comitato Trivulzio: 'Cerchiamo parenti-testimoni' - giuliog : RT @repubblica: Coronavirus, la sindaca di Lodi fa festa in ufficio con amici e parenti, nonostante i divieti - guido_fenati : suvvia ...impongo a noi. Usano la polizia come 'controller' e poi ...fanno ciò che vogliono... Coronavirus, la sin… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus parenti Coronavirus, dal 4 maggio possibile vedere amici e parenti. Mascherine solo nei locali spettacoliecultura.ilmessaggero.it Coronavirus: Lissone, per tornare da Santo Domingo ha dovuto pagare mille euro. Ora è a casa in quarantena e nessuno gli aggiusta la caldaia

Chi è rimasto sull’isola si sta organizzando per racimolare i soldi necessari per acquistare il biglietto, anche chiedendo prestiti a parenti e amici in Italia», accusa Ranieri. Adesso che è tornato a ...

Coronavirus, appello Comitato parenti Trivulzio: “Vogliamo chiarezza”

E per ottenere ulteriori chiarimenti si cercano, disperatamente, testimonianze di parenti delle vittime. Anche perché, la paura del comitato è quella che l’allarme nelle Rsa passi in second’ordine ...

Chi è rimasto sull’isola si sta organizzando per racimolare i soldi necessari per acquistare il biglietto, anche chiedendo prestiti a parenti e amici in Italia», accusa Ranieri. Adesso che è tornato a ...E per ottenere ulteriori chiarimenti si cercano, disperatamente, testimonianze di parenti delle vittime. Anche perché, la paura del comitato è quella che l’allarme nelle Rsa passi in second’ordine ...