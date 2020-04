Coronavirus Fase 2 | dal 4 maggio via libera alle fabbriche di auto e alle concessionarie

Il governo di Giuseppe Conte avvia la Fase 2 e allenta le maglie delle restrizioni adottate per contrastare l’emergenza coronavirus. Dopo l’incontro con gli enti locali, dove sono state recepite le indicazioni della task force guidata da Vittorio Colao, l’esecutivo ha preparato un decreto che prevede qualche concessione in più sul fronte degli spostamenti a partire dal 4 maggio (ma non da Regione a Regione) e, soprattutto, la riapertura di tutte le fabbriche (anche di automobili e di veicoli in generale) secondo un calendario orientato alla massima prudenza. "Nei prossimi mesi dobbiamo porre le basi per la ripartenza del Paese", ha spiegato Conte, per cui sarà ancora necessario "convivere col virus" rispettando la distanza di sicurezza di un metro e adottando "tutte le protezioni individuali previste". A cominciare dalle mascherine, per cui si prevedono prezzi "equi, calmierati" e l'eliminazione dell'Iva, puntando a stabilire un costo di 0,50 euro per ciascun dispositivo chirurgico.

Via libera a cantieri e manifattura. "Questo Paese non riparte senza le imprese", ha detto Conte. E dunque, ecco il cronoprogramma: dopo la riapertura delle produzioni strategiche, di quelle per l'export e dei cantieri pubblici, in attività già dal 27 aprile, la Fase 2 dispone la ripresa dal 4 maggio di tutta la manifattura (incluse le aziende automotive), dell’edilizia, dei cantieri privati e delle attività all'ingrosso a questi collegate. Nell'allegato alla bozza del decreto che sta circolando in queste ore è compreso anche il "commercio all'ingrosso e al dettaglio", nonché la riparazione, "di autoveicoli e motocicli", dunque le concessionarie. In generale, le aziende dovranno rispettare tutti i protocolli di sicurezza elaborati nei giorni scorsi per le distanze, gli accessi contingentati e la misurazione della temperatura corporea degli addetti. Sempre dal 4 maggio saranno consentite anche le attività di ristorazione con asporto, mentre il 18 potrebbero avere via libera i negozi, i musei e le biblioteche. L'1 giugno, se non ci saranno intoppi, sarà la volta di bar, ristoranti e delle attività di cura della persona, come parrucchieri e barbieri.

Spostamenti, autocertificazioni, sport. Dal 4 maggio, e per ora fino al 18, sarà ancora vietato spostarsi da una Regione all'altra, ma ci si potrà incontrare con i congiunti più stretti (unicamente con le mascherine) e rientrare "in ogni caso" al proprio domicilio o residenza dai luoghi di studio o di lavoro: in sostanza, chi è rimasto bloccato o separato dai familiari allo scattare del lockdown, potrà tornare a casa. Restano banditi gli assembramenti, sia in luoghi pubblici, sia privati, ma è prevista la riapertura dei parchi, sempre con ingressi contingentati. Per il resto, valgono le regole attuali: dunque, sono ammessi spostamenti solo per esigenze lavorative, assoluta urgenza o motivi di salute comprovati, da giustificare mediante autocertificazione. Chi ha sintomi respiratori e più di 37,5 di febbre dovrà restare confinato. Le misure di contenimento, secondo Conte, potrebbero essere riapplicate non appena la curva epidemica tornerà a risalire: in particolare, verrà monitorato il cosiddetto indice R0 (cioè il numero di persone che ciascun infetto può contagiare), il quale dovrà essere inferiore a 1 contro la media di 2-3 stimata per la pandemia di coronavirus. "Dovremo intervenire tempestivamente laddove la curva dovesse sfiorare momenti critici", ha detto il premier. Più libertà verrà concessa nell'ambito delle attività sportive e motorie individuali, non più circoscritte alle immediate vicinanze della propria abitazione: sarà possibile fare movimento anche con i figli e i conviventi, sempre mantenendo le distanze di sicurezza.

Leggi su quattroruote