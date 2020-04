Coronavirus è trasportato dal particolato atmosferico | ecco cosa comporta

Leggi su meteogiornale

(Di domenica 26 aprile 2020) IlSARS-Cov-2 è stato ritrovato sul(PM), che comprende anche le polveri sottili PM10 e PM2.5. L'annuncio è arrivato direttamente direttamente dalla Società Italiana di Medicina Ambientale e rischia di avere risvolti importantissimi. Questo fondamentale accertamento apre la possibilità di testare la presenza del virus suldelle nostre città nei prossimi mesi come indicatore per rilevare precocemente la ricomparsa dele adottare adeguate misure preventive prima dell'inizio di una nuova epidemia. Solo un mese fa, a conferma di come il virus potesse maggiormente profilerare in zone soggette a maggiore, la stessa SIMA aveva pubblicato una valutazione della potenziale relazione tra l'inquinamento dele la diffusione dell'epidemia da ...