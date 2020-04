Coronavirus, a Berlino proteste contro il lockdown: più di cento arresti. Le immagini (Di domenica 26 aprile 2020) Decine di persone, oltre cento per la polizia, sono state arrestate a Berlino perché protestavano contro il lockdown imposto per contenere la diffusione del Coronavirus. La Corte Costituzionale ha stabilito che anche durante il lockdown le manifestazioni sono autorizzate a patto che i partecipanti mantengano la distanza di sicurezza. Alcuni di coloro che hanno protestato hanno cercato di farlo, sedendosi a terra e indossando le mascherine, altri si sono invece ammassati. Il portavoce della polizia Thilo Cablitz ha spiegato che “in base al regolamento del lockdown gli agenti sono obbligati a impedire questo tipo di assembramenti”. L'articolo Coronavirus, a Berlino proteste contro il lockdown: più di cento arresti. Le immagini proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Berlino - coronavirus : proteste contro Merkel per il lockdown - 100 arresti

