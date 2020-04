Conte: “Dal 4 maggio non sarà un ‘libera tutti’. Le scuole riapriranno a settembre. Stiamo lavorando” (Di domenica 26 aprile 2020) Che succederà dopo il 4 maggio? Giuseppe Conte questa volta sceglie un’intervista a Repubblica per illuminare gli italiani. “Non possiamo ancora ripristinare una piena libertà di movimento. Ma stiamo studiando un allentamento delle attuali restrizioni. Ho già anticipato che non sarà un ‘libera tutti'”. Conte: non sarà un libera tutti Stiamo lavorando è la frase chiave del colloquio del premier con il vice-direttore Maurizio Molinari. “Stiamo lavorando per la ripartenza di buona parte delle imprese. Dalla manifattura alle costruzioni per il 4 maggio. Non possiamo protrarre oltre questo lockdown”. riapriranno alcune attività. “Lavorazioni per l’edilizia carceraria, scolastica. E per contrastare il dissesto idrogeologico.Come pure le attività prevalentemente ... Leggi su secoloditalia Coronavirus - Conte : “Dal 4 maggio non ci sarà piena libertà di movimento - bar e ristoranti non riapriranno. A scuola si torna a settembre”

Fase 2 - Conte : “Dal 4 maggio più spostamenti - nel nuovo decreto il programma della ripresa”

