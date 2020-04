Celebrity Drag Race: l’attore di Riverdale (irriconoscibile in drag) vince la puntata (VIDEO) (Di lunedì 27 aprile 2020) RuPaul questa settimana ha lanciato lo spin off di RuPaul’s drag Race con le celebrità, dal titolo RuPaul’s Secret Celebrity drag Race. Ogni settimana, infatti, tre iconiche drag queen nate nello show tornano nella Werk Room per aiutare tre celebrità a diventare delle drag queen. Durante la prima puntata hanno partecipato Jordan Connar di Riverdale, il comico Jermaine Fowler e l’influencer Nico Tortorella, che sono stati affibbiati rispettivamente a Trixie Mattel, Bob The drag Queen e Monet X Change. A vincere la puntata è stato Jordan Connar nei panni di Babykins La Roux.  Visualizza questo post su Instagram Maybe the craziest thing I’ve ever done… but I HAD to do it! I’m on @rupaulsdragRace baby! Un post condiviso da Jordan Connor (@thejordanconnor) in data: 24 Apr 2020 alle ... Leggi su bitchyf (Di lunedì 27 aprile 2020) RuPaul questa settimana ha lanciato lo spin off di RuPaul’scon le celebrità, dal titolo RuPaul’s Secret. Ogni settimana, infatti, tre iconichequeen nate nello show tornano nella Werk Room per aiutare tre celebrità a diventare dellequeen. Durante la primahanno partecipato Jordan Connar di, il comico Jermaine Fowler e l’influencer Nico Tortorella, che sono stati affibbiati rispettivamente a Trixie Mattel, Bob TheQueen e Monet X Change. Are laè stato Jordan Connar nei panni di Babykins La Roux.  Visualizza questo post su Instagram Maybe the craziest thing I’ve ever done… but I HAD to do it! I’m on @rupaulsbaby! Un post condiviso da Jordan Connor (@thejordanconnor) in data: 24 Apr 2020 alle ...

Intanto Jordan ha avuto modo di divertirsi partecipando alla prima versione per celebrity dello storico programma RuPaul’s Drage Race. Si tratta di uno spinoff del reality in cui si sfidano in varie ...

