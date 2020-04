Calciomercato | valzer di nomi per l’Inter Tutte le soluzioni di Torino e Sampdoria

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 26 aprile 2020) Anche oggi non mancano le notizie di, interessanti indicazioni soprattutto per le big del campionato ma a muoversi sono anche le medie e piccole squadre con l’obiettivo di piazzare colpi in prospettiva per anticipare i tempi. Eccole trattative nel dettaglio. INTER – I nerazzurri sono molto attivi con l’obiettivo di trovare una spalla all’altezza per Lukaku, considerando le tante richieste arrivate per Lautaro Martinez. Iseguiti con maggiore insistenza sono quelli di Werner e Mertens, monitorate anche le piste Martial, Jovic e Osimhen. L’ultimo nome è invece per la difesa: Emerson Royal, calciatore brasiliano, difensore del Betis e della nazionale U-23 brasiliana. ROMA – Manovre sulle fasce per il club giallorosso. In uscita ci sono Bruno Peres e Spinazzola, mentre in entrata la soluzione porta a Junior Firpo, ...