Calano finalmente i decessi | così come aumentano i guariti ed iposti nelle terapie

(Di domenica 26 aprile 2020) Stavolta, benché ancora presente, è il dato relativo airegistratiultime 24 ore a far sperare bene. Sono infatti 260 i morti (contro i 415 di ieri), ed è il dato più basso dallo scorso 15 marzo. Dunque, dall’inizio dell’emergenza ad oggi sono morte 26.644 persone. Per il resto, grazie a Dio, prosegue con gradualità il miglioramento dell’emergenza Coronavirus in tutto il Paese. Quest’oggi, i dati forniti dalla Protezione Civile, informano che oggi le persone positive sono 106.103, +256 rispetto a ieri. E vero anche che nel frattempo, in virtù dei 2.324 censiti da ieri, i casi totali di contagio sono arrivati a 197.675. Buono anche il dato che sottolinea i + 1.808in più da ieri, 64.298 in totale.(-161), anche i pazienti ricoverati negli ospedali con sintomi, attualmente ...