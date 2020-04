Ricky Gervais contro le celebrità in quarantena: “La gente è stufa delle vostre prediche” (Di sabato 25 aprile 2020) Ricky Gervais, intervistato dal New York Times, ha criticato le celebrità e il loro comportamento durante la quarantena e ha fatto chiarezza sul suo orientamento politico. Ricky Gervais, intervistato dal New York Times, ha criticato le celebrità e il loro comportamento durante la quarantena. Il comico inglese, che già a gennaio durante la cerimonia dei Golden Globe aveva messo alla berlina l'egocentrismo e l'ipocrisia di molti divi, ha commentato così la situazione attuale: "Non ho nulla in contrario all'essere famoso. Però penso che la gente si sia stufata delle prediche. Adesso le celebrità pensano 'Il pubblico ha bisogno di vedermi. Non può andare al cinema - devo inventarmi qualcosa'. E quando li guardi negli occhi ti rendi conto che, anche se stanno facendo una buona azione, ... Leggi su movieplayer After Life - Ricky Gervais torna con una seconda stagione che prosegue nel solco del passato

