Regione Lazio, riaprono i negozi di scarpe per bambini (Di sabato 25 aprile 2020) E’ stata emanata dalla Regione Lazio un’ordinanza (valida fino al 3 maggio 2020) che consente, a partire dal 26 aprile, la riapertura dei negozi che vendono calzature per bambini. Regione Lazio, riaprono i negozi di scarpe per bambini “L’ordinanza chiarisce che la vendita delle calzature per bambini è consentita, sia nei negozi specializzati in calzature per bambini, sia all’interno di quelli specializzati in abbigliamento per bambini”. Dal 26 aprile possono, quindi, nel Lazio riaprire i negozi che vendono scarpe per bambini. Leggi anche: Quando riaprono i negozi? Il calendario delle riaperture Regione Lazio, esercizi commerciali chiusi il 25 aprile e il 1 maggio “Tra le disposizioni del provvedimento c’è poi la chiusura per i giorni sabato 25 aprile e venerdì 1° maggio degli esercizi commerciali (tutti ... Leggi su ilcorrieredellacitta Viabilità Roma Regione Lazio del 25-04-2020 ore 10 : 30

