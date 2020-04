Napoli su Kean, l'Everton chiede agli azzurri due contropartite: c'è l'ok di Ancelotti (Di sabato 25 aprile 2020) ​Il ​Napoli, in vista della prossima annata calcistica, potrebbe essere molto diverso rispetto a quello che terminerà la stagione. Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli hanno già prenotato Andrea Petagna, ma potrebbero chiudere altre operazioni in attacco. Considerata la sempre più probabile partenza di Arek Milik (il polacco è corteggiato dalla Juventus, ndr), la dirigenza partenopea si sta guardando intorno. Piace, tra gli altri, Moise Kean. Nell'ambito di tale operazione, Allan e... Leggi su 90min Napoli - possibile affare con Ancelotti : Kean è il nome nuovo (Di sabato 25 aprile 2020) ​Il ​, in vista della prossima annata calcistica, potrebbe essere molto diverso rispetto a quello che terminerà la stagione. Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli hanno già prenotato Andrea Petagna, ma potrebbero chiudere altre operazioni in attacco. Considerata la sempre più probabile partenza di Arek Milik (il polacco; corteggiato dalla Juventus, ndr), la dirigenza partenopea si sta guardando intorno. Piace, tra gli altri, Moise. Nell'ambito di tale operazione, Allan e...

areanapoliit : CORRIERE - Napoli, idea Kean! L'Everton pensa a un maxi affare. Coinvolti due giocatori partenopei - ilnapolionline : Per l'ex Juventus Kean Ancelotti vuole in cambio due calciatori del Napoli - - MundoNapoli : Corriere dello Sport: il Napoli potrebbe acquistare Moise Kean - news24_napoli : Spunta Kean per l’attacco: possibile un triplo affare con Ancelotti… - news24_napoli : Spunta Kean per l’attacco: possibile un triplo affare con Ancelotti… -