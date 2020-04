MARTINA FUSCO MEGLIO BASSE COL CU*O ALTO Lato b a Ciao Darwin | Ecco la sostanza

(Di sabato 25 aprile 2020)protagonista della quadra dei Davide a8. Nota per le sue divertenti dichiarazioni, nei mesi scorsi ha partecipato a La Pupa e il Secchione e viceversa.

zazoomblog : CIAO DARWIN 8 DAVIDE VS GOLIA/ Madre Natura: nella sfilata Martina Fusco (Replica) - Notiziedi_it : La sfilata intimo femminile di Martina Fusco a Ciao Darwin 8: il Defilè | Video Mediaset - Toretto_90_ : @SINCEin1981 @JessicaRealn3ss Martina fusco su ciao Darwin ???? - vincycernic95 : Davide che vince ovviamente solo grazie alla grande Martina Fusco alias bassa con il culo alto #ciaodarwin - alessiadaniele8 : RT @tw_fyvry: 'Meglio essere bassa con un culo alto che alta con un culo basso...' Martina Fusco, Roma, aprile 2019. #CiaoDarwin https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : MARTINA FUSCO

Il Sussidiario.net

Molti di voi ricorderanno Martina Fusco, ex volto tra le file di Ciao Darwin 8, più recentemente protagonista della prima puntata de La Pupa e il Secchione e viceversa, in coppia con lo studente ...Bionda, fisico statuario, Francesca Cotugno ha sfidato per i Golia accanto a un’altra indimenticabile protagonista della scorsa stagione del programma di Paolo Bonolis, Martina Fusco, l’ex ...