L’insolito ingaggio di Fiorello per Jovanotti a Sanremo 2021 | “Vieni o ti buco le gomme”

Leggi su optimagazine

(Di sabato 25 aprile 2020) L'diperè in perfetto stile Rosario. Lo showman, che ha contribuito al boom di ascolti dell'ultima kermesse, ha rinnovato l'invito a partecipare alla prossima edizione della manifestazione. Tuttavia,si è già detto perplesso in merito allo svolgimento di, visto il perdurare dell'emergenza sanitaria. Le parole di Lorenzo Cherubini espresse nella conferenza stampa di presentazione di Non Voglio Cambiare Pianeta, in onda su RaiPlay. I dubbi di Lorenzosul Festival di"Ragazzi, siamo ad aprile, non sappiamo neanche se ci sarànel. Con Ama e Fiore siamo amici: quel gruppo cresciuto attorno a Claudio Cecchetto è fatto da brave persone, che non mi hanno mai deluso e spero di non avere io deluso loro. Non avevo mai detto che avrei partecipato nel ...