Icardi Juve, contatto Leonardo-Paratici: la situazione (Di sabato 25 aprile 2020) Secondo il Corriere dello Sport ci sarebbe stato un contatto tra Leonardo e Fabio Paratici per discutere di Mauro Icardi Il Corriere dello Sport è sicuro: nelle ultime ore ci sarebbe stato un contatto tra Leonardo e Fabio Paratici per discutere di Mauro Icardi. Il percorso sarebbe delineato. Il Psg riscatterà l’argentino e confermata, secondo il quotidiano, la clausola pro Inter che incasserà 85 milioni, anzichè i 70 pattuiti con il Psg, se il club parigino cederà l’attaccante ad una società italiana. Ovviamente la Juve non vorrebbe versare 70 milioni cash e quindi starebbe cercando le giuste contropartite che accontentino i francesi. In pole position c’è Miralem Pjanic. Subito dopo Douglas Costa e Alex Sandro: di fronte a un’offerta da 40 milioni (a testa), la Juve potrebbe ragionare sulla posizione di ... Leggi su calcionews24 Trezeguet approva Icardi - la Juve studia la situazione : le possibili contropartite e le alternative

TUTTOSPORT – “Trezegol vota Mauro Icardi - ma ora è Arkadiusz Milik l’idea più forte per la Juventus”

Trezeguet : «Icardi grande bomber - interesse Juve giustificato» (Di sabato 25 aprile 2020) Secondo il Corriere dello Sport ci sarebbe stato untrae Fabioper discutere di MauroIl Corriere dello Sport è sicuro: nelle ultime ore ci sarebbe stato untrae Fabioper discutere di Mauro. Il percorso sarebbe delineato. Il Psg riscatterà l’argentino e confermata, secondo il quotidiano, la clausola pro Inter che incasserà 85 milioni, anzichè i 70 pattuiti con il Psg, se il club parigino cederà l’attaccante ad una società italiana. Ovviamente lanon vorrebbe versare 70 milioni cash e quindi starebbe cercando le giuste contropartite che accontentino i francesi. In pole position c’è Miralem Pjanic. Subito dopo Douglas Costa e Alex Sandro: di fronte a un’offerta da 40 milioni (a testa), lapotrebbe ragionare sulla posizione di ...

forumJuventus : ?? RASSEGNA STAMPA VS Pjanic finisce nella categoria dei partenti Juve. La carta Miralem potrebbe essere un jolly i… - forumJuventus : Juve, Alex Sandro e Pjanic al PSG per Icardi. Maurito non tornerà all'Inter e non resterà a Parigi per incompatibil… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Icardi, il prezzo per la Juventus è 80 milioni. L’Inter prende di più se torna in I... - passione_inter : Icardi-Juve e la clausola 'anti-Italia': Marotta gongola e si prepara a incassare più di 70 milioni -… - Corriere : Icardi, il prezzo per la Juventus è 80 milioni. L’Inter prende di più se torna in I... -