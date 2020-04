Federalberghi Trapani | I primi 50 giorni di crisi e le prospettive per i prossimi mesi

(Di sabato 25 aprile 2020) Antonio Marino : “Il sistema turistico della nostra Provincia rischia il collasso. Servono misure concrete e urgenti per sostenere le aziende del settore turistico – alberghiero fin quando il virus non sarà debellato. Lache ha investito il nostro settore non ha precedenti, anche perché per il nostro settore lanon finirà il... L'articolo: I50die leper ipuoi vederlo su: Tvio

La crisi che ha investito il nostro settore non ha precedenti, anche perché per il nostro settore la crisi non finirà il prossimo 3 maggio . Antonio Marino Presidente Federalberghi Trapani Vi proponia ...Anche in Sicilia le prefetture cercano alberghi dove potere ospitare migranti per far passare loro il periodo della quarantena. Sta succedendo a Trapani e in altre province siciliane e persino a ...