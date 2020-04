Coronavirus: l’impatto sui rifiuti in Italia costerà un miliardo (Di sabato 25 aprile 2020) di Francesco Bellofatto Perdite rilevanti per la gestione degli scarti industriali e urbani e stress per fronteggiare l’aumento dei rifiuti sanitari, che mette in luce l’estrema fragilità del sistema Italiano: un’analisi di Althesys (www.althesys.com), la società di consulenza strategica guidata da Alessandro Marangoni, stima in un miliardo di euro l’impatto del Coronavirus sul sistema dei rifiuti in Italia. Secondo una prima stima di Althesys, partendo dai settori indicati dal DPCM del 25 marzo 2020 (che modifica l’elenco dei codici ATECO dell’Allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020), considerando due mesi lavorativi tra fermo e ripartenza, si avrebbero tra i 4,2 e i 4,8 milioni di tonnellate di rifiuti speciali in meno solo nelle tre regioni più colpite: Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna., che comporterebbero per le imprese che ... Leggi su ildenaro L’impatto economico del Coronavirus sul mondo del calcio

