Coronavirus, Fontana: “Dati incoraggianti in Lombardia, verso la libertà” (Di sabato 25 aprile 2020) “713 positivi su oltre 12.600 tamponi effettuati, diminuzione dei ricoverati e dei posti letto occupati in terapia intensiva. Sono veramente incoraggianti i dati trasmessi oggi dalla nostra Unita’ di crisi relativi al monitoraggio del Covid-19 in Lombardia“. Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando i dati di oggi. “Finalmente – prosegue Fontana – le misure messe in campo stanno dimostrando la loro efficacia e se il trend si confermasse nei prossimi giorni, vorra’ dire che siamo veramente sulla buona strada. Ringrazio ancora una volta tutti i lombardi per i sacrifici che stanno compiendo”. “Gradualmente e – conclude il governatore – adottando tutte le misure di sicurezza, potremo tornare alla liberta’, un po’ diversa da quella di prima, almeno per un po’ di tempo, ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : Fontana - 'finalmente dati incoraggianti in Lombardia'

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Fontana : “In Lombardia dati incoraggianti” (Di sabato 25 aprile 2020) “713 positivi su oltre 12.600 tamponi effettuati, diminuzione dei ricoverati e dei posti letto occupati in terapia intensiva. Sono veramentei dati trasmessi oggi dalla nostra Unita’ di crisi relativi al monitoraggio del Covid-19 in“. Lo dice il presidente della Regione, Attilio, commentando i dati di oggi. “Finalmente – prosegue– le misure messe in campo stanno dimostrando la loro efficacia e se il trend si confermasse nei prossimi giorni, vorra’ dire che siamo veramente sulla buona strada. Ringrazio ancora una volta tutti i lombardi per i sacrifici che stanno compiendo”. “Gradualmente e – conclude il governatore – adottando tutte le misure di sicurezza, potremo tornare alla liberta’, un po’ diversa da quella di prima, almeno per un po’ di tempo, ...

