Coronavirus, Bonafede: “Pronti a intervenire su scarcerazione dei boss mafiosi in accordo con la commissione Antimafia” (Di sabato 25 aprile 2020) Prima Bonura, poi Zagaria. E ora il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, annuncia che “d’accordo con il presidente della Commissione Antimafia, Nicola Morra”, è pronto a “intervenire“, con proposte che verranno inserite nel prossimo decreto legge” sulle scarcerazioni per motivi di salute, durante l’emergenza Coronavirus, di boss mafiosi. Tra le novità a cui si sta lavorando, il Guardasigilli ritiene che meriti “maggior approfondimento quella di coinvolgere la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo nelle decisioni relative ad istanze di scarcerazione di condannati per reati di mafia”. L’intervento di Bonafede, affidato un post a Facebook, arriva nel day after della scarcerazione del boss dei Casalesi Pasquale Zagaria, detto ‘Bin Laden’, e al termine di una settimana di polemiche e le ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus : Fregolent (Iv) - ‘in Piemonte carceri focolaio - Bonafede intervenga’

Coronavirus - Pd : “Preoccupazione per boss scarcerati dal 41bis. Intervenga l’antimafia”. Salvini attacca il governo. Bonafede : “Falso che mafiosi siano inclusi nel Cura Italia. Verifiche su Bonura dal ministero”

Coronavirus - Bonafede : “Serve compattezza - divisioni rallentano la Fase 2” (Di sabato 25 aprile 2020) Prima Bonura, poi Zagaria. E ora il ministro della Giustizia, Alfonso, annuncia che “d’con il presidente della Commissione Antimafia, Nicola Morra”, è pronto a ““, con proposte che verranno inserite nel prossimo decreto legge” sulle scarcerazioni per motivi di salute, durante l’emergenza, di. Tra le novità a cui si sta lavorando, il Guardasigilli ritiene che meriti “maggior approfondimento quella di coinvolgere la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo nelle decisioni relative ad istanze didi condannati per reati di mafia”. L’intervento di, affidato un post a Facebook, arriva nel day after delladeldei Casalesi Pasquale Zagaria, detto ‘Bin Laden’, e al termine di una settimana di polemiche e le ...

gennaromigliore : Incredibile. A 40 giorni dalle rivolte, la situazione nelle #carceri non è cambiata. C’è preoccupazione tra agenti… - PTroia1986 : RT @FdiUdine: Coronavirus, Meloni: mafiosi a casa e italiani reclusi, Conte e Bonafede non muovono un dito - MenardAnnabelle : RT @FdiUdine: Coronavirus, Meloni: mafiosi a casa e italiani reclusi, Conte e Bonafede non muovono un dito - dok2172 : RT @FdiUdine: Coronavirus, Meloni: mafiosi a casa e italiani reclusi, Conte e Bonafede non muovono un dito - FratellidItalia : RT @FdiUdine: Coronavirus, Meloni: mafiosi a casa e italiani reclusi, Conte e Bonafede non muovono un dito -