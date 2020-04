Bundesliga | Kohr | «Giocare con le mascherine? Improbabile…» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di sabato 25 aprile 2020) Il giocatore dell’Eintracht Francoforte,, dice la sua sul tornare in campo in questo periodo di emergenza Dominik, centrocampista dell’Eintracht Francoforte, dice la sua sulla possibilità di tornare in campo giocando con le. «Non credo che si possa tornare ada domani. Durante la preparazione ci sono almeno due settimane di allenamento di gruppo. Saremo in grado di tornare aquando potremo disputare un 11 contro 11 in allenamento.conda cambiare ogni 15 minuti? La vedo improbabile anche perchè si suda tantissimo econ la mascherina sarebbe scomodissimo». Leggi su Calcionews24.com